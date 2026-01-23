В Госдуме призвали выплачивать студентам 13-ю стипендию

Учащимся вузов, в том числе аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам следует выплачивать 13-ю стипендию. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она направила обращение с инициативой заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. Согласно документу, выплаты планируется ежегодно направлять студентам-очникам, получающим государственную академическую или социальную стипендию.

Парламентарий отметила, что многим учащимся приходится устраиваться на подработки, что сказывается на посещаемости и успеваемости.

«Действующие размеры стипендий не покрывают базовые расходы студентов на питание, транспорт, связь и учебные материалы и, как правило, существенно ниже величины прожиточного минимума», — подчеркнула она.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать студентам аренду жилья. Авторы инициативы отметили, что учащимся нужно возвращать часть уплаченного НДФЛ с расходов на съемную квартиру. Также аналогичные льготы призвали предоставить пенсионерам, инвалидам, ветеранам и многодетным семьям.