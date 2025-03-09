Колокольцев назвал число мигрантов в реестре контролирумых лиц

В список контролируемых лиц внесено более 680 тысяч иностранцев, которые находятся в России без законных оснований. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

«Главная цель этого реестра — это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания [для] пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тысяч граждан», — сказал Колокольцев.

Запуск реестра должен стимулировать иностранцев к легализации своего пребывания в России, считает министр. Он напомнил, что граждане других государств, внесенные в реестр, должны до конца апреля обратиться в органы внутренних дел, чтобы легализовать свое пребывание и предоставить необходимые документы. Только после этого они смогут быть исключены из реестра.

С 5 февраля в России начал работу реестр контролируемых лиц. Он создан на основе сайта Министерства внутренних дел и позволяет определить, легально ли находится иностранец на территории страны. Для этого нужно ввести его имя, фамилию и отчество, дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату выдачи этого документа.

База данных обновляется четыре раза в сутки. Для иностранцев, которые в нее внесены, предусмотрен ряд ограничений.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили ужесточить правила аренды жилья для мигрантов. По мнению парламентариев, необходимо обязать иностранцев заключать договор найма жилого помещения. Максимальный срок действия такого документа не должен превышать одного года. Согласно законопроекту, собственники смогут расторгнуть договор и выселить мигрантов, если они не платят за жилье больше двух месяцев.