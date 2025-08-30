В Госдуме призвали ввести бесплатные обеды для школьников

В российских школах необходимо ввести бесплатные обеды для школьников. С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов, рассказав об инициативе 360.ru.

Парламентарий отметил, что в новом учебном году школьное питание подорожает, из-за чего растут не только расходы семей, но и социальное неравенство.

«Родители со всей страны пишут, что цены на школьные обеды и завтраки с 1 сентября повышаются. Где-то на 10-20, где-то на все 100 рублей. Комплексный обед для старшеклассников стоит как бизнес-ланч. Повышение цен бьет по карманам родителей», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» повторно внесла законопроект на рассмотрение в парламент.

«Это социальное и демографическое решение, вложения в здоровье детей, которые окупаются. Чем лучше здоровье, тем меньше нагрузка на медицину. Будем убеждать коллег в необходимости этой меры и принятия нашего законопроекта», — заключил он.

Ранее Миронов призвал дать родителям школьников выходной 1 сентября.