В Госдуме призвали управляющие компании обеспечивать проезд экстренных служб

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил обязать управляющие компании обеспечивать проезд экстренных служб к месту происшествия. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

Парламентарий заявил, что регулярно получает обращения от избирателей о случаях, когда пожарная машина не может подъехать близко к горящим домам из-за парковок, заставленных автомобилями.

«Жизнь и здоровье людей, их кров необходимо защитить. И данная инициатива призвана с этим помочь», — подчеркнул Колунов.

По его замыслу, сотрудники управляющей компании должны инспектировать дворы и вызывать ГАИ, если какой-то из автомобилей мешает проезду спецтехники. При этом следить, чтобы обязанности выполнялись, будут сами жильцы.

Депутат отметил, что сейчас собирает обратную связь на это предложение и готовит письмо в МЧС.

На прошлой неделе с улиц Подмосковья за нарушение правил парковки эвакуировали свыше 3,8 тысячи автомобилей.