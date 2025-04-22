Почти 4 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
В Подмосковье продолжают следить за правильной стоянкой автомобилей. За неделю с улиц региона переместили свыше 3,8 тысячи транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил.
Больше всего машин эвакуировали в Красногорске — 420. Еще 338 транспортных средств переместили в Мытищах, 334 — в Ленинском округе, 327 — в Химках и 280 — в Люберцах.
Автомобиль подлежит эвакуации за парковку на пешеходном переходе, в зоне действия запрещающих знаков, во втором ряду, а также на остановках общественного транспорта.
Водителей призывают не перекрывать машинами въезды во дворы и не препятствовать проезду автомобилей врачей и пожарных.
Узнать, куда отвезли эвакуированное транспортное средство, можно по номеру 112 или в приложении «112 МО».