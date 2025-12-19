В США приостановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

После стрельбы в Брауновском университете в США власти приняли решение приостановить программу розыгрыша грин-карт. Об этом заявила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм в соцсети X.

По ее словам, подозреваемый в стрельбе прибыл в Штаты именно по этой программе. Распоряжение о приостановке розыгрыша грин-карт Ноэм отдала службе гражданства и иммиграции США.

«По указанию президента Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала она.

Жертвами стрельбы в Брауновском университете стали два студента, еще несколько человек получили ранения. Преступник, который напал на людей, покончил с собой. По одной из версий властей, этот мужчина может быть причастен к покушению на профессора-ядерщика Массачусетского технологического института (MIT) — ученого застрелили в собственном доме на днях.