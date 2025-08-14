В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию в конце года

Пенсионеры в России должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, его обращение появилось в распоряжении 360.ru.

Парламентарий напомнил результаты проведенного опроса о комфортном размере пенсии.

«Большинство респондентов назвало цифру от 80 тысяч и выше, официальная средняя пенсия — 23 456 рублей. На такие деньги можно только выживать, а это средний показатель, многим остается только мечтать», — сказал Миронов.

По словам депутата, у Минфина есть деньги на такие выплаты, но всякий раз, когда депутаты предлагали ввести 13-ю пенсию, инициативу отклоняли.

«Наша партия неоднократно указывала на источники. Давайте покончим с нищебродской философией. У нас богатейшая страна, хватит изображать Плюшкиных, когда речь идет о повышении жизненного уровня граждан», — добавил он.

Ранее в Госдуме поддержали восстановление пропущенной индексации пенсии.