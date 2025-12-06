В Госдуме призвали резко повысить штрафы за утечку персональных данных

В России необходимо резко увеличить суммы штрафов за утечки персональных данных. С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов, его слова привел 360.ru.

По его мнению, штрафы должны стать оборотными с нижней планкой как минимум в 25 миллионов рублей.

Парламентарий сослался на данные Минцифры, в соответствии с которыми в 2024 году в Сеть утекли более 710 миллионов записей. Тогда сумма составила два миллиона рублей. В 2025-м публичными стали 40 миллионов записей, компании оштрафовали на 400 тысяч рублей.

«Очевидно, что операторам выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты. Спрашивается: зачем ждать несколько лет, чтобы понять, что система наказания никак не стимулирует операторов исполнять обязанности по закону?» — задался Миронов вопросом.

Депутат подчеркнул, что намерен добиваться ужесточения ответственности за утечки с минимальной планкой в 25 миллионов рублей.

«Информационные системы подвергаются атакам со стороны враждебных государств. Мы находимся в состоянии кибервойны! Законы должны соответствовать текущей ситуации», — заключил он.

