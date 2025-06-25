Россиянам рассказали, как мошенники получают секретные данные

Основной причиной утечек чувствительной информации и персональных данных в последнее время все чаще становится не уязвимость информационных систем, а действия сотрудников компаний, которых склоняют к передаче таких сведений. Об этом заявил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных в беседе с РИА Новости на ПМЭФ-2025.

«Безусловно, утечки происходят по обоим каналам — и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем — с человеческим фактором», — объяснил он.

Эксперт пояснил, что злоумышленникам становится все дороже и сложнее находить уязвимости в защищенных системах, тогда как люди остаются слабым звеном. По его словам, сотрудники часто бывают уязвимы, поэтому мошенники создают все больше внутренних нарушителей, чтобы причинить вред компаниям.

Подкуп или уговоры сотрудников обходятся злоумышленникам дешевле, чем взлом систем. Именно поэтому актуальной проблемой стал вопрос, насколько грамотно организации защитили себя от внутреннего нарушителя.

Ранее мошенники убедили пару из Перми выйти в центр Москвы с плакатом «Величие СБУ». Их задержали уже через 20 секунд после начала акции.