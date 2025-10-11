В Госдуме призвали разрешить декрет на любом сроке беременности

Россиянки должны получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил ТАСС .

«Мы предлагаем разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что выплаты по беременности и родам следует распространить и на неработающих женщин. Кроме того, необходимо больше поддерживать семьи с детьми, в частности, расширить льготы по ипотеке.

Сейчас россиянки могут уйти в декрет за 70 дней до предполагаемой даты родов и на 70 дней после, если ждут одного ребенка. При многоплодной беременности эти сроки увеличиваются, составляя 84 и 110 дней соответственно. Декретный отпуск могут увеличить до 156 дней, если роды прошли с осложнениями.

Ранее председатель республиканского отделения организации «Союз отцов» Юрий Соленов предложил поддержать дедушек и бабушек, желающих помочь в воспитании внуков. Он призвал ввести трехлетние пенсионные отпуска для них, оплачивая их по аналогии с декретными.