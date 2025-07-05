SuperJob: петербуржцы назвали 59 тыс. рублей в месяц минимальным приемлемым доходом

Согласно исследованию сервиса SuperJob, петербуржцы считают, что минимальный доход должен составлять не менее 59 тысяч рублей в месяц. Это почти вдвое превышает текущий показатель, который составляет 28,7 тысячи рублей. В исследовании приняли участие экономически активные горожане.

Самые высокие ожидания по МРОТ, помимо Санкт-Петербурга, также зафиксированы в Москве (62,9 тысячи рублей) и Хабаровске. В пятерку городов с высокими ожиданиями вошли Казань и Владивосток. А самые скромные запросы оказались у жителей Кирова, Рязани и Ижевска. Эксперты отмечают, что в некоторых городах наблюдается постепенный рост запросов — за полгода в отдельных регионах они увеличились на 3%.