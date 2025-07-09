Депутаты потребовали выдворять мигрантов за мелкое хулиганство

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из страны иностранцев, которые совершили мелкое хулиганство. Он внес законопроект о поправках в КоАП на рассмотрение Госдумы.

Также парламентарий призвал увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство. К таким преступлениям относятся нецензурная брань, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также распространение в Сети информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

«В общем — все то, чем часто грешат многие иностранные граждане и наивно думают, что смогут избежать наказания», — подчеркнул Миронов.

В случае принятия законопроекта иностранцев будут штрафовать за нецензурную брань на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. За нарушение общественного порядка и отказ подчиняться законным требованиям представителям власти мигрантам придется заплатить 25 тысяч рублей.

«Наш законопроект предусматривает разные виды наказания — штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание — это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — добавил депутат.

Ранее замсекретаря Совета безопасности Юрий Коков рассказал, что 43% мигрантов из Центральной Азии являются адептами религиозных взглядов радикального толка в ущерб светскому законодательству. По его словам, 24% иностранцев согласятся участвовать в протестах, чтобы отстоять право жить в России по нормам шариата.