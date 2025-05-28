В Госдуме призвали отменить невозвратные тарифы в отелях

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» не поддерживают обсуждаемый в Госдуме законопроект о введении невозвратных тарифов в отелях. Об этом 360.ru сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

Депутат заявил, что инициатива, разработанная министерством экономического развития России, удовлетворяет интересы представителей бизнеса, а не обычных граждан.

«Да, люди сегодня смотрят по цене, по качеству, иногда бронируют номера в нескольких отелях, в итоге выбирают лучший вариант, от других отказываются. А им говорят: теперь платите за это. Начинается летний сезон, и вот такой „подарочек“ приготовили нашим гражданам!», — сказал он.

По мнению Миронова, введение невозвратных тарифов может повлечь за собой не снижение стоимости размещения россиян, как это обещают авторы законопроекта, а, напротив, ее подорожание.

«На невозвратных тарифах расценки останутся прежними, а возвратные подорожают на те же 20-30%, — заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев предложил ввести полный запрет на продажу невозвратных авиабилетов с возможностью сдачи небольшой компенсации.