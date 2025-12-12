В Госдуме призвали не ограничивать законами скидки на маркетплейсах

Властям следует сохранять нейтралитет в споре между банками и маркетплейсами. Об этом заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, его процитировал ТАСС .

Он призвал не ограничивать на законодательном уровне скидки на маркетплейсах. Парламентарий уточнил, что банковская инициатива не отвечает интересам большинства россиян, поэтому поддерживать ее нельзя.

По его словам, некоторые финансовые организации пытались запустить собственные торговые платформы, но, не добившись успехов, решили надавить на конкурентов.

«Конфликт между банками и маркетплейсами — в большей степени корпоративный. Текущий спор вызван развитием цифровой экономики, где и банки, и маркетплейсы стремятся создать „супераппы“ — экосистемы, удерживающие пользователей», — объяснил депутат.

Ранее несколько крупных ретейлеров поддержали в конфликте сторону финансовых организаций. По их мнению, маркетплейсы напрямую вредят отечественным производителям, потому что вытесняют конкурентов с помощью скидок и за счет открытого доступа для иностранных продавцов.