Ретейлеры встали на сторону банков в борьбе с маркетплейсами

Несколько крупных ретейлеров попросили премьера Михаила Мишустина поддержать банки в их борьбе с маркетплейсами. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Среди предложений от торговых сетей — не только запрет для интернет-площадок на субсидии для покупателей и собственные финансовые системы, но и обязательство уплачивать НДС при импорте товаров. Сейчас физические лица могут беспошлинно ввозить товары из-за рубежа, если они стоят не дороже 200 евро.

По мнению топ-менеджеров компаний-подписантов, маркетплейсы вытесняют конкурентов с помощью скидок и за счет открытого доступа для иностранных продавцов напрямую вредят российским производителям.

Сами маркетплейсы в ответ заявили, что многие офлайн-ритейлеры не пускают на прилавки небольших производителей, предпочитая продукцию под собственными брендами.

В правительстве на письмо пока не отреагировали, хотя и подтвердили его получение.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что предложения банков идут вразрез с интересами покупателей и развитием бизнеса.