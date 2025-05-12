В Госдуме призвали ликвидировать в России диаспоры и землячества

Диаспоры и землячества являются рассадниками религиозного экстремизма и коррупции, поэтому их следует уничтожать. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он назвал решение суда ликвидировать «Узбекскую национально-культурную автономию» Москвы важным почином. Парламентарий напомнил, что Госдума отклонила осенью 2024 года законопроект о запрете на создание общественных организаций иностранными гражданами.

«Будем считать, что найден другой путь, как навести порядок с диаспорами», — подчеркнул депутат.

Миронов выразил надежду, что работа по зачистке экстремистских структур не закончится, и лидерам диаспор не позволят реанимировать свои ячейки под другими названиями.

Ранее суд удовлетворил иск Минюста и исключил организацию «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» из Единого государственного реестра юридических лиц. Структуру ликвидировали из-за многочисленных нарушений.