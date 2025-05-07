Мосгорсуд ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

Общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» исключили из Единого государственного реестра юридических лиц. Как сообщил ТАСС , решение вынес Московский городской суд по иску Министерства юстиции, которое неоднократно предупреждало о недопустимости нарушений.

По данным Минюста, указанный в уставных документах адрес не соответствовал реальному месту нахождения организации. Где автономия располагалась на самом деле, также установить не удалось.

Кроме того, после регистрации в 2015 году «Узбекская национально-культурная автономия» ни разу не предоставила необходимые отчеты о движении средств, использовании своего имущества, а также данные о руководителях.

В уставе организации также нашли нарушения российского законодательства.

Все направленные предупреждения в организации оставляли без ответа. Поэтому Минюст обратился в Мосгорсуд для ликвидации фантомной организации. Суд иск полностью удовлетворил.

Ликвидация общественных организаций в России происходила не так часто. В конце декабря 2021 года Московский городской суд по иску Генеральной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»* вслед за ликвидацией головной организации за нарушение закона об иностранных агентах. Иски в суд подала Генеральная прокуратура.

*Признан в России иностранным агентом.