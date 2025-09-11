В Госдуме приготовились к провокациям на участках в дни ЕДГ

В Госдуме допустили попытки провокаций на участках в дни ЕДГ

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных стран во внутренние дела России Василий Пискарев не исключил увеличение попыток провокаций со стороны антироссийских сил на избирательных участках в ходе выборов 12–14 сентября. Его слова привела пресс-служба комиссии.

«Прогнозируется увеличение попыток антироссийских сил вовлечь граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в местах для голосования, на избирательных участках», — отметил парламентарий.

В комиссии россиян призвали к бдительности при разговорах в телефонах и мессенджерах с неизвестными людьми. Их попросили сообщать правоохранительным органам о любых призывах к противоправным действиям.

Единый день голосования пройдет в 81 регионе России с 12 по 14 сентября. Всего планируется более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе новые созывы заксобраний 11 субъектов и выборы 21 губернатора.