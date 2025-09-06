Сегодня 16:17 ЕДГ-2025: где и как пройдут выборы в России 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

В Единый день голосования в России пройдут выборы губернаторов и новых созывов законодательных собраний. Участие в мероприятии смогут принять около 55 миллионов избирателей. Где и как пройдут выборы — в материале 360.ru.

Когда пройдет Единый день голосования Единый день голосования в России пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. Всего планируется более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, включая выборы 21 губернатора и новых созывов заксобраний 11 субъектов. Всего заместят 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Согласно принятым в мае поправкам, в этом году не будут проводить дополнительные выборы в Госдуму, так как уже в следующем состоятся новые.

Где и как пройдут выборы губернаторов Прямые выборы губернаторов пройдут в 20 регионах: Коми;

Татарстан;

Чувашия;

Севастополь;

Архангельск;

Брянская область;

Иркутская область;

Калужская область;

Костромская область;

Курская область;

Ленинградская область;

Новгородская область;

Оренбургская область;

Ростовская область;

Свердловская область;

Тамбовская область;

Еврейская автономная область;

Камчатский край;

Пермский край;

Краснодарский край; Губернатора Ненецкого автономного округа изберет окружное собрание депутатов. На голосование выдвинули 134 кандидата. Регистрацию прошли 94 выдвиженца от 11 партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Партии пенсионеров», «Новых людей», «Коммунистов России», «Зеленых», «Зеленой альтернативы» и «Родины». Также зарегистрировали одного из 19 самовыдвиженцев — действующего главу Чувашии Олега Николаева. Больше всего кандидатов на пост губернатора зарегистрировали в Архангельской области, меньше всего — в Татарстане, Камчатской и Краснодарском краях, Брянской, Курской и Иркутской областях.

Где и как пройдут выборы депутатов Выборы в законодательные собрания состоятся в 11 регионах: Коми;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Белгородская область;

Воронежская область;

Калужская область;

Костромская область;

Курганская область;

Магаданская область;

Новосибирская область;

Рязанская область;

Челябинская область.

Выборы в органы административных центров пройдут в 25 городах: Астрахань;

Владимир;

Воронеж;

Махачкала;

Иваново;

Магас;

Калуга;

Сыктывкар;

Кострома;

Краснодар;

Липецк;

Магадан;

Нижний Новгород;

Новосибирск;

Оренбург;

Орел;

Ростов-на-Дону;

Самара;

Смоленск;

Тамбов;

Казань;

Томск;

Ижевск;

Ульяновск;

Чебоксары. Всего на выборы выдвинули 7702 кандидата, из которых зарегистрировали 7231 человека.

Сколько продлится голосование Решение о продолжительности голосования принимают региональные избирательные комиссии. На крупных кампаниях оно продлится максимально возможные три дня в 37 регионах, в одной области — два дня, в трех субъектах — по одному. В девяти регионах разрешается голосование вне помещений.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях стартовало 24 августа. Его организовали в 24 регионах, выборы охватили почти 19 миллионов избирателей.

В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование Дистанционное электронное голосование — это выборы без бумажных бюллетеней. Отдать голос можно на единой федеральной платформе vybory.gov.ru. В 2025 году ДЭГ пройдет в 24 регионах. Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление на сайте «Госуслуги». Сроки варьируются в зависимости от региона.

Голосование в Москве В Москве впервые откроют 14 экстерриториальных избирательных участков — на них смогут проголосовать жители 19 регионов, в которых состоятся выборы высших должностных лиц. Избирателям необходимо подать заявления на «Госуслугах» до 8 сентября. Участки находятся в удобных локациях с хорошей транспортной доступностью: в офисах «Мои документы», в ТЦ, вестибюле станции метро «Курская» и гостиничном комплексе «Измайлово». На каждом участке установят минимум две видеокамеры, которые обеспечат непрерывную аудио- и видеозапись в период голосования. На местах будут работать наблюдатели.

Кто может проголосовать в ЕДГ Проголосовать может каждый гражданин России старше 18 лет, включенный в список избирателей. Для участия в выборах достаточно прийти с паспортом. Если человек находится не по месту регистрации, он может заранее выбрать удобный участок через «Госуслуги» или МФЦ. Для участия в голосовании также подойдут военный билет или справка, если гражданин находится под стражей. По водительскому удостоверению голосовать нельзя.