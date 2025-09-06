ЕДГ-2025: где и как пройдут выборы в России
В Единый день голосования в России пройдут выборы губернаторов и новых созывов законодательных собраний. Участие в мероприятии смогут принять около 55 миллионов избирателей. Где и как пройдут выборы — в материале 360.ru.
Когда пройдет Единый день голосования
Единый день голосования в России пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. Всего планируется более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, включая выборы 21 губернатора и новых созывов заксобраний 11 субъектов.
Всего заместят 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Согласно принятым в мае поправкам, в этом году не будут проводить дополнительные выборы в Госдуму, так как уже в следующем состоятся новые.
Где и как пройдут выборы губернаторов
Прямые выборы губернаторов пройдут в 20 регионах:
- Коми;
- Татарстан;
- Чувашия;
- Севастополь;
- Архангельск;
- Брянская область;
- Иркутская область;
- Калужская область;
- Костромская область;
- Курская область;
- Ленинградская область;
- Новгородская область;
- Оренбургская область;
- Ростовская область;
- Свердловская область;
- Тамбовская область;
- Еврейская автономная область;
- Камчатский край;
- Пермский край;
- Краснодарский край;
Губернатора Ненецкого автономного округа изберет окружное собрание депутатов. На голосование выдвинули 134 кандидата. Регистрацию прошли 94 выдвиженца от 11 партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Партии пенсионеров», «Новых людей», «Коммунистов России», «Зеленых», «Зеленой альтернативы» и «Родины».
Также зарегистрировали одного из 19 самовыдвиженцев — действующего главу Чувашии Олега Николаева.
Больше всего кандидатов на пост губернатора зарегистрировали в Архангельской области, меньше всего — в Татарстане, Камчатской и Краснодарском краях, Брянской, Курской и Иркутской областях.
Где и как пройдут выборы депутатов
Выборы в законодательные собрания состоятся в 11 регионах:
- Коми;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Белгородская область;
- Воронежская область;
- Калужская область;
- Костромская область;
- Курганская область;
- Магаданская область;
- Новосибирская область;
- Рязанская область;
- Челябинская область.
Выборы в органы административных центров пройдут в 25 городах:
- Астрахань;
- Владимир;
- Воронеж;
- Махачкала;
- Иваново;
- Магас;
- Калуга;
- Сыктывкар;
- Кострома;
- Краснодар;
- Липецк;
- Магадан;
- Нижний Новгород;
- Новосибирск;
- Оренбург;
- Орел;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Смоленск;
- Тамбов;
- Казань;
- Томск;
- Ижевск;
- Ульяновск;
- Чебоксары.
Всего на выборы выдвинули 7702 кандидата, из которых зарегистрировали 7231 человека.
Сколько продлится голосование
Решение о продолжительности голосования принимают региональные избирательные комиссии. На крупных кампаниях оно продлится максимально возможные три дня в 37 регионах, в одной области — два дня, в трех субъектах — по одному. В девяти регионах разрешается голосование вне помещений.
Интересно
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование — это выборы без бумажных бюллетеней. Отдать голос можно на единой федеральной платформе vybory.gov.ru. В 2025 году ДЭГ пройдет в 24 регионах.
Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление на сайте «Госуслуги». Сроки варьируются в зависимости от региона.
Голосование в Москве
В Москве впервые откроют 14 экстерриториальных избирательных участков — на них смогут проголосовать жители 19 регионов, в которых состоятся выборы высших должностных лиц.
Избирателям необходимо подать заявления на «Госуслугах» до 8 сентября. Участки находятся в удобных локациях с хорошей транспортной доступностью: в офисах «Мои документы», в ТЦ, вестибюле станции метро «Курская» и гостиничном комплексе «Измайлово».
На каждом участке установят минимум две видеокамеры, которые обеспечат непрерывную аудио- и видеозапись в период голосования. На местах будут работать наблюдатели.
Кто может проголосовать в ЕДГ
Проголосовать может каждый гражданин России старше 18 лет, включенный в список избирателей. Для участия в выборах достаточно прийти с паспортом.
Если человек находится не по месту регистрации, он может заранее выбрать удобный участок через «Госуслуги» или МФЦ.
Для участия в голосовании также подойдут военный билет или справка, если гражданин находится под стражей. По водительскому удостоверению голосовать нельзя.