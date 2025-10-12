В Госдуме придумали новую выплату для детей
Слуцкий предложил выдавать детям на отдых сертификаты на 20 тысяч рублей
Оздоровительные сертификаты на 20 тысяч рублей необходимо выдавать детям, чтобы они могли ежегодно посещать разные места отдыха. Законопроект с такой инициативой внес в Госдуму глава ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщила «Газета.ru»
Он обратил внимание, что за год цены на детский отдых выросли до 30%. Например, стоимость путевок на море на 21 день варьируются от 90 тысяч рублей.
«В результате этим летом только четверть русских детей полноценно отдохнула в лагерях и санаториях. Это никуда не годится!» — сказал депутат.
Слуцкий подчеркнул, что сертификат облегчит финансовое положение родителей, планирующих отправить своих детей на отдых. По его мнению, в России нужно не только повышать рождаемость, но и воспитывать здоровое и поколение.
Ранее лидер ЛДПР выступил с предложением утвердить статус «Ветеран трудовой деятельности». Слуцкий отметил, что эту инициативу реализуют в рамках федерального проекта «Трудовая доблесть России».