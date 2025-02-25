В Госдуме предупредили о покупке аферистами аккаунтов у школьников

Аферисты под предлогом «раскрутки» начали скупать у школьников аккаунты в социальных сетях, чтобы потом от их имени распространять запрещенную информацию. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Покупка злоумышленниками аккаунтов в отечественных социальных сетях у российских школьников может осуществляться под видом SEO-продвижения», — предупредил депутат.

Немкин добавил, что аферисты могут объяснить желание приобрести аккаунт якобы из-за его «раскрученности», необходимой для рекламных целей. При этом зачастую и объяснять не приходится, так как школьники, увидев предлагаемую им сумму, могут и не задать этот вопрос.

Парламентарий сравнил происходящее с логикой дропперов. Последние за деньги передают данные своих карт преступникам.

Немкин пояснил, что дети и подростки менее критично относятся к окружающей действительности, чем взрослые, поэтому их и атакуют мошенники.

В результате злоумышленники могут делать рассылки и публиковать запрещенные сведения в публичных группах. Кроме того, связываться с потенциальными жертвами в соцсетях и психологически давить на них, принуждая совершать диверсионные акции.

Ранее в Москве мошенники обманули 17-летнююю девушку, похитив у нее 356 тысяч рублей.