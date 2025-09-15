В Госдуме предрекли постепенный переход к четырехдневной рабочей неделе

Рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но такие изменения нельзя навязывать регулятивно. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что четырехдневная рабочая неделя подойдет не для всех профессий. По его словам, нельзя, чтобы изменения привели к снижению дохода граждан или негативным последствиям для предприятий.

Нилов напомнил, что на ситуацию уже сильно повлияла пандемия — многие работодатели перевели сотрудников на удаленную и смешанную формы занятости. Некоторые также организовали четырехдневную рабочую неделю, благодаря чему повысили производительность труда и доходы.

