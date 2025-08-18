Работодатели рассказали, что больше всего их бесит в зумерах

Каждый пятый эйчар-менеджер видит главной проблемой в работе с зумерами их безответственность и разгильдяйство. А каждого седьмого работодателя беспокоит, как легко молодые сотрудники меняют работу. Об этом ТАСС рассказал вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

«Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. А мне кажется, что, наоборот, это сильная сторона. Зумеры — это движущая сила, по моему мнению, для любого бизнеса», — сказал он.

Сараков подчеркнул важность наличия старших наставников для молодых сотрудников в коллективе. Специалистов, которые могут вдохновить молодого сотрудника и направить его энергию в нужное русло. Когда это удается, возникает мощная синергия, а компания получает свежий взгляд и новое видение.

«Сегодня молодым специалистам мало просто дать высокую заработную плату. Они хотят понимать, какой важной частью своего бренда они являются. За последние 10 лет молодые соискатели стали себя чувствовать более комфортно, потому что раньше цвет диплома и уровень твоего образования очень сильно влиял на то, как сложится твоя карьера. Сегодня это не так. Сегодня работодатели в первую очередь смотрят на твой бэкграунд», — уточнил Сараков.

Также эксперт рассказал, что соискателям в возрасте 30–38 лет проще всего найти работу. А после 57 лет это становится сложнее.

