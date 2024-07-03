В Госдуме предложили запретить свободный выгул диких животных на улицах

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился в правительство Москвы с предложением об изъятии и отправке в приюты диких животных, страдающих от плохих хозяев. Запрос депутата оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарий сообщил главе департамента ЖКХ столицы Вячеславу Торсунову, что в Кунцеве жители жалуются на владельца пумы, который содержит взрослую хищницу в квартире и выгуливает в парке без намордника. При этом сам мужчина заявляет, что он не нарушает закон.

Даванков отметил, что пумы включены постановлением правительства РФ от 2019 года в перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Парламентарий добавил, что их можно оставить у владельцев до наступления естественной смерти животных только в случае, если их приобрели до января 2020 года. При этом хозяева должны соблюдать требования закона по их содержанию. Кроме того, во время выгула пумы ее владелец должен обеспечить безопасность граждан.

Даванков попросил ответить, какие меры принимают московские власти, а именно в районе Кунцево, в этой области, а также рассмотреть возможность внесения изменений в московское законодательство, создающих императивный запрет выгула на территории общего пользования диких животных.

Парламентарий добавил, что необходимо предусмотреть обязательное ветеринарное обследование таких «питомцев», в том числе изъятие по его результатам больных животных в приюты.

Ранее хозяин пумы из Кунцева прокомментировал публикацию о драке своего питомца с собакой.