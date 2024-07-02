«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Хозяин пумы из Кунцева после сообщений о том, что его питомец подрался с собакой на прогулке и напугал местных жителей, заявил, что его уже не удивляют подобные публикации. Это классика, хотя животное ни на кого не нападало, пояснил мужчина в беседе с 360.ru.

В тот вечер, когда очевидцы сняли видео, которое потом разлетелось по Telegram-каналам, он вместе с питомцем шел в клинику.

Весной у Геркулеса появились проблемы со здоровьем, поделился мужчина. По его мнению, скорее всего, спрогрессировало воспаление кишечника, это усугубило общее состояние пумы.

Владельца животного зовут Сергей. Пуму он завел несколько лет назад, назвал Геркулесом, 25 августа ему исполнится пять лет.

«Геркулес боится машин, а собака Семен, которая лает на видео, пыталась не дать ему убежать. Но из одной машины начали это снимать, а потом писать: вот, он пугает жителей, что подрался и напал на собаку. Да это классика вообще. Семен — наша знакомая собака. Он Геркулеса с детства воспитывает», — подчеркнул Сергей.

Проблемы с УЗИ для пумы

Отдельно хозяин пумы обратил внимание на сложности, с которыми столкнулся в ветклинике. Дело в том, что раньше там находилась другое учреждение, но оно закрылось. Потом начала работать уже другая организация. И там к Геркулесу отнеслись, мягко говоря, безо всякого сочувствия.

«Нам надо было УЗИ сделать, а там говорят: у вас животное дикое, но я просил просто помещение арендовать, потому что кот там привык УЗИ делать и спокойно себя ведет. А они говорят: как помрет, так с домашним животным приходите», — поделился собеседник 360.ru.

Сергей выразил надежду, что сможет решить вопрос с обследованием Геркулеса, хотя клиника рядом с домом «вот так уперлась».

Претензии к Геркулесу были и раньше

Несколько лет назад на Сергея уже писали заявление в полицию. К нему приходили правоохранители, знакомились с Геркулесом и оснований для изъятия питомца не нашли: со всеми необходимыми документами все в порядке. Есть ветеринарный паспорт и бумаги из Пензенского зоопарка, где он приобрел дикую кошку.

Весной 2021 года певица Виктория Дайнеко вместе с несколькими жителями дома на улице Гжатской выступила за выселение пумы за город, потому что прогулки дикого животного в местном парке небезопасны.

«Многие соседи специально не ходят в этот парк. На самом деле этот парк находится прямо напротив моего старого дома», — пожаловалась она в комментарии 360.ru.

Сергей тогда заявил, что Геркулес никого не трогает, а также предупредил, что будет отстаивать его право гулять на свежем воздухе.

«Пусть подают в суд. Если была бы какая-то из этого перспектива, они бы давно это сделали», — указал он.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.