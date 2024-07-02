«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой
Хозяин пумы Геркулеса из Кунцева ответил на публикации про драку питомца
Хозяин пумы из Кунцева после сообщений о том, что его питомец подрался с собакой на прогулке и напугал местных жителей, заявил, что его уже не удивляют подобные публикации. Это классика, хотя животное ни на кого не нападало, пояснил мужчина в беседе с 360.ru.
Что произошло на прогулке
Владельца животного зовут Сергей. Пуму он завел несколько лет назад, назвал Геркулесом, 25 августа ему исполнится пять лет.
Весной у Геркулеса появились проблемы со здоровьем, поделился мужчина. По его мнению, скорее всего, спрогрессировало воспаление кишечника, это усугубило общее состояние пумы.
В тот вечер, когда очевидцы сняли видео, которое потом разлетелось по Telegram-каналам, он вместе с питомцем шел в клинику.
«Геркулес боится машин, а собака Семен, которая лает на видео, пыталась не дать ему убежать. Но из одной машины начали это снимать, а потом писать: вот, он пугает жителей, что подрался и напал на собаку. Да это классика вообще. Семен — наша знакомая собака. Он Геркулеса с детства воспитывает», — подчеркнул Сергей.
Проблемы с УЗИ для пумы
Отдельно хозяин пумы обратил внимание на сложности, с которыми столкнулся в ветклинике. Дело в том, что раньше там находилась другое учреждение, но оно закрылось. Потом начала работать уже другая организация. И там к Геркулесу отнеслись, мягко говоря, безо всякого сочувствия.
«Нам надо было УЗИ сделать, а там говорят: у вас животное дикое, но я просил просто помещение арендовать, потому что кот там привык УЗИ делать и спокойно себя ведет. А они говорят: как помрет, так с домашним животным приходите», — поделился собеседник 360.ru.
Сергей выразил надежду, что сможет решить вопрос с обследованием Геркулеса, хотя клиника рядом с домом «вот так уперлась».
Претензии к Геркулесу были и раньше
Несколько лет назад на Сергея уже писали заявление в полицию. К нему приходили правоохранители, знакомились с Геркулесом и оснований для изъятия питомца не нашли: со всеми необходимыми документами все в порядке. Есть ветеринарный паспорт и бумаги из Пензенского зоопарка, где он приобрел дикую кошку.
Весной 2021 года певица Виктория Дайнеко вместе с несколькими жителями дома на улице Гжатской выступила за выселение пумы за город, потому что прогулки дикого животного в местном парке небезопасны.
«Многие соседи специально не ходят в этот парк. На самом деле этот парк находится прямо напротив моего старого дома», — пожаловалась она в комментарии 360.ru.
Сергей тогда заявил, что Геркулес никого не трогает, а также предупредил, что будет отстаивать его право гулять на свежем воздухе.
«Пусть подают в суд. Если была бы какая-то из этого перспектива, они бы давно это сделали», — указал он.
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