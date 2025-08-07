В Госдуме предложили запретить строить многоэтажки там, где нет инфраструктуры

Депутат Дмитрий Гусев внес в Госдуму законопроект, согласно которому в регионах, где не хватает дорог, коммунальных сетей и социальных объектов, временно запретят строить многоэтажки. Документ в распоряжении 360.ru.
Таким образом авторы идеи хотят добиться более ответственного подхода к строительству. Мораторий затронет те регионы, где дефицит необходимой инфраструктуры превышает 50%. Выдавать разрешение на строительство будут региональные власти после проверки со стороны федерального центра.
«Наш законопроект заставит власти заранее думать о дорогах, школах и больницах, а не перекладывать проблемы на плечи людей», — подчеркнул Гусев.
Ранее начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отметил, что объем строительства в России пока не снижается благодаря семейной ипотеке.
