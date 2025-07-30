Аналитик Хорьков заявил, что объем строительства в России пока не снижается

В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» прошел круглый стол « ФедералПресс », где застройщики и эксперты обсуждали тенденции рынка недвижимости. Экономическая обстановка оказывает негативное влияние на отрасль.

Генеральный директор медиахолдинга Надежда Плотникова отметила, что рынок переживает непростые времена. Застройщики работают «на пределе возможностей», чтобы удержаться на плаву.

Как пояснил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, объем строительства в стране пока не снижается, но в Екатеринбурге растет количество остановленного или замороженного строительства.

«Весь рынок держится на семейной ипотеке, она в последние месяцы восстанавливается, но восстанавливается достаточно медленно», — добавил эксперт.

По его словам, в первой половине прошлого года 80% сделок осуществлялось с использованием ипотеки, а в 2025 году этот показатель снизился до 62%.