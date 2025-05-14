Дым в салоне — угроза жизни. В России предложили ввести полный запрет на курение в машинах
Политолог Ярошенко предложил ввести полный запрет на курение в машинах
В России могут запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. В беседе с 360.ru он заявил, что человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети.
«Сегодняшняя реальность такова. Человек с сигаретой за рулем это не про личное дело. Это про опасность для окружающих и про полное отсутствие ответственности. Машина не кухня и не курилка. Это место, где любое отвлечение может стоить жизни», — сказал он.
Ярошенко не понимает, почему существует запрет на курение в квартирах, но нет ограничений на вредную привычку в машинах, особенно при движении.
«Поэтому я предлагаю запретить полностью курение в салоне автомобиля, если в нем есть пассажиры, если водитель в движении. Тем более если в движении это отвлекает», — заявил Ярошенко.
Он привел в пример ситуацию, при которой пепел с сигареты упадет на курящего водителя. Человек инстинктивно будет стряхивать его с себя, чтобы не загореться, поэтому отвлечется от дороги. Это может стать причиной ДТП.
Депутат назвал курящих в машине водителей безответственными. Кроме того, табачный дым не выветривается, въедается в обивку авто и одежду. Если в транспорте будут дети, то начнут дышать опасными веществами.
«Поэтому считаю, что пора установить полный прямой запрет на курение в машине, соответственно, при движении обязательно. Неважно сколько пассажиров. Двигается машина — курить нельзя», — отметил он.
Политолог предложил внести запрет на курение в пункт 2.7 правил дорожного движения.