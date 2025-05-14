В России могут запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. В беседе с 360.ru он заявил, что человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети.

«Сегодняшняя реальность такова. Человек с сигаретой за рулем это не про личное дело. Это про опасность для окружающих и про полное отсутствие ответственности. Машина не кухня и не курилка. Это место, где любое отвлечение может стоить жизни», — сказал он.

Ярошенко не понимает, почему существует запрет на курение в квартирах, но нет ограничений на вредную привычку в машинах, особенно при движении.

«Поэтому я предлагаю запретить полностью курение в салоне автомобиля, если в нем есть пассажиры, если водитель в движении. Тем более если в движении это отвлекает», — заявил Ярошенко.