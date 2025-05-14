Дым в салоне — угроза жизни. В России предложили ввести полный запрет на курение в машинах

Политолог Ярошенко предложил ввести полный запрет на курение в машинах

Axel Heimken/dpa
Фото: Axel Heimken/dpa/www.globallookpress.com

В России могут запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. В беседе с 360.ru он заявил, что человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети.

«Сегодняшняя реальность такова. Человек с сигаретой за рулем это не про личное дело. Это про опасность для окружающих и про полное отсутствие ответственности. Машина не кухня и не курилка. Это место, где любое отвлечение может стоить жизни», — сказал он.

Ярошенко не понимает, почему существует запрет на курение в квартирах, но нет ограничений на вредную привычку в машинах, особенно при движении.

«Поэтому я предлагаю запретить полностью курение в салоне автомобиля, если в нем есть пассажиры, если водитель в движении. Тем более если в движении это отвлекает», — заявил Ярошенко.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Он привел в пример ситуацию, при которой пепел с сигареты упадет на курящего водителя. Человек инстинктивно будет стряхивать его с себя, чтобы не загореться, поэтому отвлечется от дороги. Это может стать причиной ДТП.

Депутат назвал курящих в машине водителей безответственными. Кроме того, табачный дым не выветривается, въедается в обивку авто и одежду. Если в транспорте будут дети, то начнут дышать опасными веществами.

«Поэтому считаю, что пора установить полный прямой запрет на курение в машине, соответственно, при движении обязательно. Неважно сколько пассажиров. Двигается машина — курить нельзя», — отметил он.

Политолог предложил внести запрет на курение в пункт 2.7 правил дорожного движения.

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