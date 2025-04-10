В Госдуме предложили запретить продажу товаров, помогающих обойти закон

В России планируют принять законопроект, запрещающий продажу товаров, которые помогают нарушать закон, например банок для маскировки алкоголя, отмычек и «автогрязи». Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы России, первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

По словам автора инициативы, речь о товарах, которые разработаны специально для нарушения российского законодательства и не имеют легального применения. В их числе средства, которые водители используют для того, чтобы спрятать от камер видеофиксации автомобильные номера; кастеты, запрещенные для гражданского оборота в России; отмычки для взлома замков; чехлы для банок, маскирующие алкоголь.

«Наша идея — убрать с прилавков то, что откровенно провоцирует нарушения. Главный критерий — товар должен быть предназначен исключительно для обхода закона. Здесь главное — не задеть товары с двойным назначением. Например, ножи под запрет не подпадут, потому что у них есть бытовое назначение», — пояснил Гусев.

Предложенное нововведение затронет все каналы торговли, в том числе магазины и маркетплейсы. На данный момент законопроект находится в предварительной фазе. После получения отзыва от кабмина авторы инициативы доработают при необходимости текст документа и внесут его в парламент.

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) совместно с Национальным автомобильным союзом разработали законопроекты о повышении штрафа за непристегнутый ремень, а также о запрете продажи заглушек для автомобильных ремней безопасности, различных накладок и адаптеров для них.