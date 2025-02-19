В России могут в два раза увеличить штрафы за непристегнутый ремень и запретить заглушки

«Известия»: в России могут запретить заглушки для ремней безопасности

В Госдуму внесли законопроекты о повышении штрафа за непристегнутый ремень, а также о введении запрета на продажу заглушек для автомобильных ремней безопасности, различных накладок и адаптеров для них. Об этом сообщила газета «Известия» .

Обе инициативы разработали депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) совместно с Национальным автомобильным союзом.

Согласно первому законопроекту, авторы предлагают дополнить существующий закон «О защите прав потребителей» новой статьей 26.3, которая будет вводить прямой запрет на торговлю устройствами и приспособлениями, «ограничивающих, изменяющих, имитирующих работу ремней безопасности транспортных средств, детских удерживающих устройств».

«Люди покупают их, а потом попадают в аварии, гибнут или лечатся годами от последствий ДТП. А ведь по результатам краш-тестов хорошо известно, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшую вероятность получения серьезных травм, часто несовместимых с жизнью», —пояснил один из авторов законопроекта Сергей Миронов.

Другая инициатива предполагает увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности. Депутаты предлагают увеличить его с нынешних полутора до трех тысяч рублей.

«С начала этого года штрафные санкции за отсутствие ремня или мотошлема выросли с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, но ситуация на дорогах и информация о тяжелых последствиях ДТП свидетельствуют о необходимости повышения штрафа», —добавил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду».