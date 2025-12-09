В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя беременным россиянкам

В России предложили ввести запрет на продажу алкоголя беременным. С такой инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» .

«С одной стороны, они уже совершеннолетние. С другой стороны, беременная женщина и женщина кормящая — она напрямую передает алкоголь ребенку. И мы знаем, что есть проблематика по алкоголизации мам сразу после родов», — отметила парламентарий.

Она добавила, что, если женщина до 12 недели встала на учет, то ее видно, с точки зрения выплат. Буцкая предложила одновременно вносить рожениц в некий реестр о запрете продажи спиртного.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы Николай Валуев выразил сомнения в необходимости введения запрета на продажу подросткам «детского шампанского».