Депутат Валуев усомнился в эффективности запрета «детского шампанского» для подростков

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Николай Валуев в беседе с «ФедералПресс» выразил сомнения в необходимости введения запрета на продажу несовершеннолетним безалкогольных напитков, оформленных как алкоголь. Он считает, что преждевременно обсуждать такую инициативу без анализа реального масштаба проблемы.

Валуев отметил, что подобные напитки часто покупаются семьями для праздничных мероприятий и не содержат этанола. Кроме того, по его словам, нет данных о том, что подростки массово употребляют такие напитки, сообщило ИА НСН.

Однако парламентарий признал, что внешнее сходство этих напитков с алкогольными может формировать у детей психологическую привычку к подражанию поведению взрослых и воспринимать алкоголь как часть праздничной культуры.