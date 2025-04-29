Врач Разаренова предупредила о риске диабета у детей из-за пальмового масла

Пальмовое масло — растительный жир, извлекаемый из плодов масличной пальмы. Благодаря невысокой себестоимости, стойкости к окислению и отличным технологическим свойствам оно широко применяется в производстве. Диетолог Александра Разаренова обсудила с ОТР негативное воздействие продукта на детский организм.

По словам врача, особенностью пальмового масла является высокое содержание насыщенных жирных кислот, среди которых доминирует пальмитиновая кислота.

«Высокое потребление насыщенных жиров в детском возрасте связано с риском формирования факторов метаболического синдрома во взрослом состоянии», — предупредила медик.

Данное состояние представляет собой комплекс расстройств, приводящий к ожирению, проблемам с сосудами и сахарному диабету, пояснила эксперт. Кроме того, недостаточное потребление полиненасыщенных жирных кислот, особенно омега-3, неблагоприятно отражается на процессах когнитивного развития.