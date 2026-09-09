В Госдуме предложили запретить отказывать инвалидам в кредите

В Госдуму внесли проект, исключающий инвалидность как повод для отказа в кредите

Депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает кредитным и страховым организациям отказывать гражданам в финансовых услугах только из-за наличия установленной группы инвалидности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Авторы инициативы предлагают закрепить запрет на дискриминационные условия при оформлении потребительских займов и связанных с ними страховых услуг. Финансовые организации также не смогут включать в свои правила положения, которые ограничивают права клиентов по признаку инвалидности.

При этом законопроект не лишает банки возможности оценивать риски перед выдачей займа. Кредиторы по-прежнему смогут учитывать доход заемщика, его кредитную историю и долговую нагрузку, наличие обеспечения, достоверность предоставленных сведений и другие обстоятельства.

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