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    В Госдуме предложили запретить отказывать инвалидам в кредите

    В Госдуму внесли проект, исключающий инвалидность как повод для отказа в кредите

    Фото: РИА «Новости»

    Депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает кредитным и страховым организациям отказывать гражданам в финансовых услугах только из-за наличия установленной группы инвалидности. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Авторы инициативы предлагают закрепить запрет на дискриминационные условия при оформлении потребительских займов и связанных с ними страховых услуг. Финансовые организации также не смогут включать в свои правила положения, которые ограничивают права клиентов по признаку инвалидности.

    При этом законопроект не лишает банки возможности оценивать риски перед выдачей займа. Кредиторы по-прежнему смогут учитывать доход заемщика, его кредитную историю и долговую нагрузку, наличие обеспечения, достоверность предоставленных сведений и другие обстоятельства.

    Ранее в Госдуме предложили ввести народную ипотеку под 3%.