В Госдуме предложили запретить одноразовые мангалы

Депутат Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы для защиты природы

Одноразовые мангалы и другие приспособления для приготовления пищи следует запретить, потому что из-за них наносится вред окружающей среде. С таким мнением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов, сообщил RT .

Он обратился к главе Минприроды Александру Козлову с призывом изъять одноразовые мангалы из продажи. Парламентарий уточнил, что отдыхающие оставляют после себя «горы мусора, неразлагаемых отходов», из-за чего экосистемам наносится серьезный урон.

По словам Милонова, львиную часть составляют именно дешевые одноразовые мангалы, которые выкидываются сразу после использования.

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