Россиянам захотели запретить сдачу квартир без согласия соседей

Депутаты Госдумы направили на рассмотрение в правительство законопроект о введении штрафов для арендодателей, сдающих жилье без договора и согласия соседей. Документ попал в распоряжение РИА «Новости».

Согласно документу, за отсутствие договора при сдаче квартиры или частного дома в аренду предложили штрафовать на 5–10 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма составит 10–20 тысяч рублей, а для юридических — 20–50 тысяч. Аналогичные размеры штрафов предлагается применять и за отсутствие письменного согласия соседей.

Соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, что суть изменений не в том, чтобы заставить собственников жилья бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке.

Ранее юрист Анастасия Билялова напомнила, что собственники квартир, сдающие жилье без оформления и уплаты налогов, могут получить реальный тюремный срок.