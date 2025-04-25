В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 километров в час

Кроме того, депутат предложил запретить ездить на электросамокатах по оживленным улицам и паркам. Он объяснил это тем, что многие курьеры на самокатах носятся на скоростях до 30 километров в час, распугивая пешеходов.

Нечаев предложил принять меры, не дожидаясь чрезвычайных происшествий.

«Если пончики не приедут за 15 минут — трагедии не случится», — подытожил Нечаев.

Ранее две девочки-подростка пострадали в Москве при столкновении электросамоката с автомобилем Lada. При расследовании ДТП выяснилось, что подруги ехали на одном самокате вдвоем и пытались пересечь улицу по зебре на красный свет.