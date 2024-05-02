Мигрантам запретили работать таксистами в Курской области | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:45 Мигрантам запретили работать таксистами в Курской области Губернатор Курской области Старовойт запретил мигрантам работать в такси РИА «Новости»

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Власти Курской области запретили принимать мигрантов на работу в такси. Аналогичное ограничение введут в других отраслях экономики, заявил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Прежде чем подписать постановление глава региона провел интернет-опрос. За запрет работы мигрантов в такси проголосовали 82% из 42 тысяч подписчиков канала Романа Старовойта.

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«Учитывая в том числе, что у нас не так уж и много мигрантов работают, но подавляющее большинство проголосовали, а это жители Курской области и города Курска, я подписываю вот буквально при вас постановление», — сказал он.

Губернатор допустил, что приезжим запретят работать и в других отраслях экономики. Он поручил проанализировать ситуацию и вынести этот вопрос на заседание оперштаба Курской области. Роман Старовойт напомнил, что мигранты по-прежнему смогут вступить в гражданство России и устроиться на любую работу.

Ограничения на трудоустройство иностранцев ввели в Якутии, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Калининградской и других областях. Сайт Ura.ru сообщил, что власти Камчатки обосновали запрет на работу мигрантов в такси необходимостью обеспечить безопасность пассажирских перевозок.