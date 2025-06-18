В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за поборы в школах

В России нужно ввести уголовную ответственность за поборы в высших учебных заведениях, школах и детских садах. Об этом 360.ru заявил депутат Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что в школах с родителей зачастую требуют оплатить ремонт, покупку техники и мебели, причем неизвестно, куда именно идут деньги.

В высших учебных заведениях студентов заставляют покупать учебную литературу, авторами которой стали преподаватели этих же вузов. В этих учебниках нет ничего уникального, но без них невозможно сдать экзамены, подчеркнул Миронов.

«Поборы надо жестко пресекать, вводить ответственность вплоть до уголовной с серьезным наказанием. Государство должно увеличить финансирование системы образования — до 7% от ВВП. Нужно сделать так, чтобы у администрации учебных заведений не возникало повода для сбора денег», — сказал депутат.

Ранее Миронов попросил властей жестко контролировать цены на обучение в вузах.