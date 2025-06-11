Стоимость обучения в вузах проконтролируют

Правительству следует жестче контролировать рост платы за обучение в вузах. Цены необходимо ограничить как минимум уровнем инфляции, заявил 360.ru руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он также призвал исключить повышение платы на обучение в вузах по важнейшим для государства специальностям. По его словам, среди учебных учреждений можно заметить «вакханалию цен»: их рост варьируется от 5-10% до 50%. Обучение в лучших вузах страны обойдется абитуриентам дороже на 100, 200 или даже 300 тысяч рублей.

«При этом фактически вузы поднимают цены по своему усмотрению. Государственные вузы должны отталкиваться от нормативов стоимости, которые ежегодно утверждает Минобрнауки», — рассказал парламентарий.

Он объяснил, что сейчас этот показатель составляет около 105 тысяч рублей, однако многие вузы делают «свои, во многом произвольные накрутки».

Депутат напомнил, что партия выступает за полностью бесплатное первое высшее образование по стратегическим и дефицитным специальностям. Также он обратил внимание, что зарплаты сотрудников учебных учреждений могут отличаться на несколько порядков, и это неправильно.

«Необходимо госрегулирование, чтобы не было кричащего неравенства зарплат и дикого роста цен на обучение в вузах», — добавил Миронов.

Ранее агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших вузов страны. В список вошли два подмосковных учреждения: Государственный социально-гуманитарный университет и Государственный гуманитарно-технологический университет.