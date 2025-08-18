В Госдуме предложили ввести сокращенный четверг для молодых отцов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минтруда ввести сокращенный четверг для отцов детей до трех лет, чтобы те могли больше помогать женам в воспитании. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Чернышов предлагает ограничить рабочие смены по четвергам для таких мужчин шестью часами. По его словам, это позволит отцам больше времени проводить с детьми, а матери смогут потратить это время на себя.

«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше», — подчеркнул ее автор.

Ранее в России предложили создать курсы для молодых отцов, на которых обратившихся учили бы семейно-правовой грамотности и бытовой ответственности.