В России предложили создать курсы для молодых пап «Отцовский контроль»

Курсы для молодых пап под названием «Отцовский контроль» предложили создать в России. Подробно о проекте 360.ru рассказал председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков.

Организация взаимодействует с СИЗО для несовершеннолетних, воспитательными колониями, детскими домами и другими социальными учреждениями. В результате собственного исследования общественники пришли к выводу, что детская преступность зачастую связана с конфликтной ситуацией в семье или отсутствием одного из родителей.

«Сам проект — это государственно-общественное партнерство в виде нескольких направлений. Это и образовательные программы, в том числе и по вопросам воспитания молодого родительства. <… > Детям очень необходим мужчина в воспитании, в образовании», — отметил Курбаков.

По его словам, главное, чтобы взаимодействие между общественным и государственным полем было максимально эффективным. В организацию зачастую обращаются одинокие родители либо пары, которые не знают, как вести себя с детьми.

«Этот диалог мы стараемся найти, либо подключить государственные местные органы власти, которые компетентны в решении данных вопросов, взаимодействуем с МВД, с органами прокуратуры, опеки, с комиссией по делам несовершеннолетних. Решили на базе нашей организации, проекта „Отцовский контроль“ это масштабировать в федеральном измерении и подключить сюда администрацию президента, профильный комитет Госдумы по делам молодежи, по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И, конечно, наше агентство „Росмолодежь“», — добавил общественник.

Проект направлен на то, чтобы люди были грамотными в семейно-правовой сфере и умели нести ответственность. Еще одна цель — минимизировать разводы и гармонизировать общественную жизнь, заключил Курбаков.