В России предложили создать «карту многодетности»

Одним из способов поддержки семей с тремя и более детьми в России могла бы стать «карта многодетности». Инициативу о ее создании выдвинул глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат уже направил официальное обращение главе Минфина Антону Силуанову. Соавтором идеи выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Предлагаю ввести федеральную „карту многодетности“ с расширенным кешбэком и скидками многодетным семьям. Отличительной особенностью этой карты должно стать ее распространение на сетевой ретейл, широкий спектр образовательных и юридических услуг», — пояснил Миронов.

Парламентарий отметил, что сейчас меры соцподдержки обычно предоставляют на основе заявления родителей. По мнению Миронова, это препятствует созданию комплексной системы повышения уровня жизни многодетных семей.

Льготные программы есть, но они не предусматривают оперативного, простого и универсального механизма предоставления скидок многодетным при приобретении товаров и услуг. За его создание и выступила «Справедливая Россия».

«Предлагаем сделать так, чтобы владельцы карты смогли получать скидку до 50% прямо в момент оплаты и чтобы государство потом компенсировало эти средства поставщику услуг из федерального бюджета», — добавил Миронов.

Он подчеркнул, что к участию в программе «Карта многодетности» нужно привлечь как можно больше разных компаний. Стимулом для них могло бы стать предоставление налоговых льгот — например, снижение НДС или налога на прибыль на сумму предоставленной скидки.

«Убежден, что реализация нашей инициативы позволит не только сократить нагрузку на семейные бюджеты многодетных семей, но и создать новый рыночный стимул для развития сектора образовательных и туристических услуг», — заключил Миронов.