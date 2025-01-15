Депутат Леонов: мы поддерживаем полный запрет вейпов
Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с RT высказался о возможности рассмотрения законопроекта, запрещающего розничную продажу вейпов и жидкостей в России.
По словам политика, эта инициатива далеко не новая. Он отметил, что комитет придерживается «жесткой» позиции по этому вопросу.
«Мы, безусловно, поддерживаем полный запрет вейпов, но эта позиция должна быть согласована с правительством Российской Федерации», — сказал Леонов.
Он назвал главной задачей найти точки соприкосновения с правительством и все-таки решить этот вопрос раз и навсегда.
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