В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на съем жилья для молодых семей

Депутаты Владислав Даванков и Александр Демин обратились в Минфин с предложением ввести налоговый вычет на съем жилья для молодых семей. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«К примеру, если ежемесячный платеж по договору найма жилого помещения составляет 50 тысяч рублей, то молодая семья сможет претендовать на налоговый вычет в размере 13%, сумма которого за 10 лет пользования таким помещением составит 780 тысяч рублей», — рассказали парламентарии.

По их словам, сэкономленные средства можно будет направить, например, на накопление первого взноса на собственное жилье. Кроме того, такое предложение будет выгодно и самим арендодателям — благодаря необходимости оформлять договоры аренды они будут лучше защищены юридически.

Мотивируя предложение, авторы идеи сослались на опрос ВЦИОМ, согласно которому более половины молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

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