В Госдуме предложили ввести надбавку для семей с более чем 10 детьми

Депутат Гаврилов: нужно ввести целевую поддержку для семей с более чем 10 детьми

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам для семей, в которых воспитываются более 10 детей. Детали о проекте парламентария узнало РИА «Новости» .

По мнению Гаврилова, для таких семей также важно субсидировать первоначальные взносы по ипотеке, ведь многодетные россияне зачастую сталкиваются с затратами, не предусмотренными в типичных бюджетах.

«Речь идет не только о расходах на питание и одежду, но и о необходимости расширения жилплощади, увеличенных коммунальных платежах, транспортных расходах и образовательных потребностях. <…> Очевидно, что стандартные выплаты многодетным не покрывают реальных расходов», — указал Гаврилов.

Депутат добавил, что семей с более чем 10 детьми в России немного, а значит, для них можно ввести целевую поддержку без значительной перегрузки бюджета. Он предложил определять размер надбавки через повышающий коэффициент 1,3, который может применяться к общей сумме выплат на семью.

Ранее экономист Анатолий Никитин напомнил о семейной ипотеке под 6% для многодетных россиян. В рамках программы можно приобрести жилье стоимостью до 15 миллионов рублей.