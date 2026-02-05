В Госдуме предложили ввести мораторий на новые налоги

В России следует ввести на год мораторий на вступление в силу любых инициатив, повышающих налоги. Об этом Газете.ru заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, мораторий должен касаться всех законов о налогах, сборах и страховых взносах, которые могут ударить по положению граждан и бизнеса. Депутат уточнил, что некоторые инициативы негативно влияют на малые предприятия, поэтому вступление таких документов в силу необходимо отложить на год.

«Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет», — отметил парламентарий.

Он добавил, что предложенный ЛДПР проект придаст гражданам и предпринимателям уверенность в завтрашнем дне.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ призвала правительство запустить программу поощрения для иностранных инвесторов. Предприниматели посоветовали выдавать «золотые паспорта» зарубежным гражданам, которые инвестировали в Россию более 150 миллионов рублей.