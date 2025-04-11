В Госдуме предложили ввести маркировку на рекламу «родологии»

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратилась к главе ФАС Максиму Шаскольскому с призывом ввести маркировку рекламы «родологии» как учения, основанного на антинаучных данных. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Авксентьева подчеркнула, что «родология» опаснее, чем астрология или эзотерика, потому что затрагивает не только самого человека, прибегающего к ней, но и его окружение. Результат от нее не гарантирован, но подобную рекламу, в отличие от БАДов или азартных игр, не маркируют.

При этом такие курсы пользуются спросом, потому что их авторы обещают быстрый и легкий результат, тем самым вводят людей в заблуждение и обманывают их на деньги, порой большие.

Ввести маркировку можно будет через поправки в федеральный закон «О рекламе».

Ранее в скандал угодил учебник по семьеведению, соавтором которого, как оказалось, выступила «родолог» Ксения Мосунова. Разногласия он вызвал даже в парламенте: за Мосунову заступилась другой автор книги — депутат Нина Останина, а резко против выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Виталий Милонов.