31 марта 2025 18:21 Учебник «имени Останиной/Мосуновой» угодил в скандал. Почему о семьеведении пишет родолог? Милонов: не хочу, чтобы мои дети учились по учебнику, написанному родологом 0 0 0 Фото: РИА «Новости», стоп-кадр видео Youtube Общество

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Последние несколько дней в Сети разгорается большой скандал вокруг пособия по семьеведению. Сенатор Андрей Клишас уже заявил, что лично его дети по этому учебнику учится точно не будут. И поблагодарил за это самого медийного священника России Павла Островского. Что не так с этим учебным пособием и почему в соавторах оказался родолог, разбирался 360.ru.

«Семьеведение» в 2025 году Внеурочный предмет «Семьеведение» появился в российских школах в этом учебном году. Сначала без единого пособия. Его презентовали лишь в конце марта. Презентацию провела в минувшую пятницу одна из его авторов, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

На пресс-конференции депутат отметила, что включить семьеведение в школьную программу нужно было из-за глобальных вызовов. Один из них — необходимость подъема демографии.

России, по оценке Останиной, в принципе сейчас требуется специальная демографическая операция. Кроме того, она указала на важность противостояния «западной идеологии семейной политики, апофеозом которой стала Олимпиада [в Париже]». Программа семьеведения рассчитана на 34 часа, изучать ее будут ученики в 5-9 классах. Состоит учебник из пяти разделов — это «Человек, семья, общество», «Мои родственники — похожие и разные», «О семейном уюте и не только», «Важней всего — погода в доме» и «Современная семья и право».

Соавтор Останиной Ксения Мосунова пояснила, что в новом пособии они стремились раскрыть, «почему мама — это мама, а папа — это папа». «Почему нет родителя-один и родителя-два», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Представили девушку как психолога, однако в тот же день выяснилось, что Мосунова (в прошлом Губина) работала «родологом». И по ней еще год назад довольно жестко прошлись в «Прямом эфире» у Андрея Малахова.

Кто такая Ксения Мосунова Напомнил о противоречивой деятельности Мосуновой настоятель Георгиевского храма в Нахабине иерей Павел Островский.

В своем Telegram-канале он пояснил, что обратил внимание на составителей пособия, потому что с содержанием ознакомиться у него не вышло. Онлайн учебник не заказать.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

«Учитывая, что Нина Останина вряд ли бы могла посвятить написанию учебника много времени, я решил загуглить информацию по Ксении Мосуновой. Она же в прошлом Ксения Губина. Считает себя родологом, о чем многократно заявляла в своих выступлениях», — поразился иерей.

Если кто не знает, то родология является псевдонаукой эзотерического направления, что можно легко проверить, прочитав, например, рассказы самой Ксении в своей книги о том, как она консультирует людей; я не пожалел денег и купил книгу и все лично проверил. Павел Островский

С учетом этого у священника сразу возникло несколько вопросов. Первый из них касается личности человека, который «обманул Нину Останину, которая боролась с развитием эзотерики в стране, но при этом оказалась соавтором эзотерика».

Второй вопрос — кто рекомендовал депутату взять Мосунову в качестве создателя учебника по семьеведению?

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Отдельно отец Павел обратился к представителям издательства «Просвещение», которое, вероятно, решило не проверять реальное образование и деятельность Мосуновой. «Почему к созданию учебника по семьеведению не были привлечены реальные ученые и эксперты; а если они были привлечены, то почему не обнародован их список? И знали ли эти ученые о Ксении Мосуновой (Губиной)», — возмутился Островский. В заключение он потребовал немедленно обнародовать текст учебника в бесплатном варианте для всех, чтобы все желающие могли внимательно ознакомиться с его содержанием до того, как он попадет в школы.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Что такое родология Так называемым родологом соавтор Останиной была до смены фамилии. Занималась этим настолько успешно, что даже изобрела отдельное ее направление под названием «ансестология». Слушателям своих лекций и курсов Мосунова рассказывала о «гене бедности», как он работает, а также о влиянии на людей «несчастливого энергетического наследия предков».

Помимо этого, Ксения торговала курсами по избавлению от проклятия финансовых неудач. Покупателей учили, как стать первым богатым человеком в своем роду.

Фото: РИА «Новости»

По теории Мосуновой, все недуги и зависимости также можно считать отголосками родовых проклятий. Рак «эксперт» считала «болезнью непрощения». Поведением предков она объясняла даже супружескую неверность. Логика была такая: если дед был изменщиком, то и внук будет таким. После заявлений Островского эксперт попросила «людей быть людьми» и пояснила, что «в тему рода ее привела бабушка». Решив стать соавтором учебника, она преследовала исключительно благие цели.

Фото: Зов Рода | Мосунова Ксения / Telegram

«Я не предатель. Я хотела, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Больше у меня стремлений не было. Это добрый и честный учебник. Любой человек может его посмотреть. Где мы говорили о важном. Важном, которое важно всем. За учебник мне не стыдно. Купите его. Прочитайте. И вы поймете, что это светлое, хорошее дело», — подчеркнула родолог в своем Telegram-канале.

Останина также дала публичный ответ на критику Островского. На вопросы святого отца депутат, правда, отвечать не стала, зато обратила внимание на высказывания, которые делал иерей в разные годы на тему вакцинации, гомосексуализма и чайлдфри. По этим пунктам, продолжила парламентарий, ее позиция кардинально расходится с позицией священника. Тут же она поинтересовалась, кто и зачем «продвигает таких „экспертов“, пытаясь подорвать просемейные ориентиры молодого поколения?»

Фото: РИА «Новости»

«Тем важнее наша с вами общая дальнейшая системная работа! Предлагаю ее продолжить над нашим пособием, сохранив научную основу и усилив акцент на традиционных ценностях», — призвала депутат.

Островского, Клишаса, Арсентьеву и прочих, с учетом их мировоззрения, прошу не беспокоиться. Уверена, что совместными усилиями ученых, педагогов и общественности мы создадим еще более качественный образовательный продукт. Нина Останина

К посту парламентарий прикрепила текст пособия для ознакомления и дальнейшей доработки. «Ваши конструктивные предложения помогут нам сделать следующий шаг в укреплении духовно-нравственных основ российского общества!» — заверила она.

Реакция Островского на этот выпад последовала сразу же. Слова Останиной он назвал потоками клеветы, а для укрепления духовно-нравственных основ общества, о которых упомянула депутат, предложил провести внутреннюю проверку в ГД «для выявления лиц, которые препятствуют этому самому укреплению». «Потому что у меня нет сомнений, что родологи, „экзистанциональные психологи и прочие эзотерики, пригретые думским комитетом по вопросам семьи, никакого отношения к духовно-нравственным традициям России не имеют“, — выразил уверенность иерей.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Поддержку Островскому после этого вновь выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, которого Останина в своем посте просила «не беспокоиться». «Отец Павел, не удивляйтесь, это уровень обсуждения в Думе. Вариант нормы. В ответ на два фрагмента из Постановления Конституционного Суда об ответственном обращении с животными Останина сообщила что я рейдер, у меня дом в Швейцарии и так далее», — с иронией заметил сенатор. Днем ранее Клишас выразил уверенность, что глава Минпросвещения также выразит свои мнение по поводу скандала с соавторами учебного пособия.

Знаю министра Кравцова как профессионального, вдумчивого и православного человека. Уверен в истории с «Семьеведением» министерство еще скажет свое слово. Андрей Клишас

Негодование из-за участия в подготовке учебника некоего «родолога» выразил коллега Останиной, зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с 360.ru парламентарий признался, что вся эта ситуация — просто «жуть».

Фото: РИА «Новости»

«Выпустить учебник вместе с сектанткой… Я надеюсь, что этот учебник не дойдет до школ. Я говорю как отец пятерых, а через год уже шестерых детей-школьников», — подчеркнул он.

Я не хочу, чтобы мои дети учились по учебникам, написанным каким-то тарологом, любителем всякого эзотерического шмурдяка, вот этой странной женщиной. Может быть, она перепутала, может, она для школы Хогвартс хотела написать учебник. Виталий Милонов

Также Милонов выразил уверенность, что его позицию разделяют россияне вне зависимости от их вероисповедания. «И христине, и мусульмане — не хотят, чтобы их дети учились по таким учебникам», — добавил он.

По мнению депутата, в свете этого скандала хотелось бы поднять вопрос о том, чтобы на законодательном уровне запретить приближаться «всем этим эзотерикам» к теме образования.

Фото: РИА «Новости»

«Это должно быть, знаете, как бельмо в санитарной книжке. Человек не может с сифилисом приходить в школу и работать. Так надо и с эзотериками. Это же хуже, чем сифилис. Увлекаешься Таро? Все — пошла вон отсюда», — отрезал собеседник 360.ru. Отдельное внимание парламентарий обратил на источник финансирования для выпуска этого учебника и выразил надежду, что бюджетные средства на это не тратили. В целом, по его мнению, удивительно и то, что руководитель комитета полностью взяла на себя эту функцию. «У нас есть профильный комитет, могла бы спросить, посоветоваться. Я знаю, что у нас есть члены комитета, которые активно продвигают тему семьеведения. И почему-то их имен среди соавторов учебника я не вижу, зато есть какая-то очень сомнительная гражданка, гадающая и продвигающая какую-то просто чушь языческую», — заключил Милонов.

Фото: РИА «Новости»

360.ru пытался связаться с Останиной, но на момент публикации материала, оперативно получить ее комментарий не удалось. В минувшее воскресенье парламентарий высказалась о личности Мосуновой в беседе с изданием «Подъем». «Она специалист, занимается родологией. Изучение рода, откуда есть человек произошел — что здесь такого странного? Она раздел делала как раз про генеалогию. Это ее тема», — объяснила депутат.

Тут же она подчеркнула, что не сомневается в квалификации Мосуновой, и обратила внимание на то, что девушка является не только родологом, но и профессиональным психолог, ом у нее есть базовое психологическое образование.

Фото: РИА «Новости»

«У каждого своя тема была, моей темой было законодательство о семье. Более того, человек возглавляет Институт психологии, дипломированный специалист, выходит на защиту кандидатской диссертации», — подчеркнула она.

Ну и в конце концов, продолжила Останина, гораздо важнее оценивать не людей, а идеи, которые они заложили в учебники.

Мосунова в одном из последних своих постов поблагодарила депутата за ее позицию, назвала создание пособия большим трудом и тут же выразила огорчение, что «у уважаемых людей есть сомнения в компетентности и ответственности» Нины Останиной, издательства «Просвещение», экспертов из педагогического университета имени Герцена и Министерства просвещения.

Фото: Зов Рода | Мосунова Ксения / Telegram

Прямых ответов на поставленные Островским вопросы пока никто так и не дал. Сенатор Клишас, несмотря на заверения соавторов пособия о том, что оно очень хорошее, предупредил, что его дети «никакой учебник по семьеведению имени Останиной/Мосуновой» читать точно не будут.

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