Депутат Буцкая предложила создать универсады для детей из студенческих семей

В России активизируются усилия по поддержке студенческих семей. По заявлению депутата Татьяны Буцкой, планируется расширение мер помощи, включая создание комфортных условий для студентов в общежитиях и усовершенствование законодательства, сообщило ИА НСН .

«В каждом вузе должно быть единое окно для студентов по всем мерам поддержки, чтобы они не думали, куда пойти», — отметила парламентарий.

В рамках инициатив предлагается оборудовать семейные общежития с комнатами, где разрешено присутствие бабушек и дедушек. Также обсуждается создание универсадов при общежитиях, где дети могут дожидаться своих родителей.

Комитет по защите семьи рассматривает возможность предоставить право перевода с платного на бюджетное место не только матерям, но и молодым отцам. Кроме того, на повестке дня вопрос обеспечения социального жилья для студенческих семей.

Буцкая подчеркнула, что инициативы должны коснуться и тех студентов, которые не живут в общежитиях, но испытывают трудности с собственным жильем. Опыт таких регионов, как Тамбов, Санкт-Петербург, Челябинск и ХМАО, демонстрирует успешные примеры внедрения арендного и социального жилья, что может быть тиражировано на всю страну.